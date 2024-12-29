السيد الصدر يصدر توجيها يخص الشعب اللبناني

اصدر زعيم التيار الوطني الشيعي الصدر، اليوم الأحد، توجيها يخص اللبناني.

وقال في بيان، "السلام على اللبناني الصابر المجاهد.. نود اعلامكم اننا اوعزنا الى المختصين بالاستعداد لترتيب وجبات افطار في شهر رمضان ولتوزيع حصص في الشهر الفضيل".

وأضاف "سواء في او في اللبناني او اي من بقاع لبنان".

أدناه نص بيان