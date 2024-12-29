المالية تكشف حقيقة وجود نقص في "السيولة"

إلى أن "أبوابها مفتوحة للرد على أي استفسار عبر القنوات الرسمية".

وقالت الوزارة في بيان، "تؤكد على أن المعلومات المتداولة عبر والتي تزعم اعتذارها عن صرف رواتب موظفي لهذا الشهر بسبب نقص في السيولة غير صحيحة تمامًا ولا تمت للواقع بصلة".وشددت الوزارة على أنها "ملتزمة تمامًا بعملية تمويل رواتب الموظفين، حيث قامت دائرة المحاسبة بتمويل مستحقات الرواتب للوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة لشهر كانون الحالي وفق الجداول المحددة لكل منها"، مضيفة "هي تواصل جهودها لضمان استمرارية صرف المستحقات المالية دون أي تأخير أو انقطاع".ودعت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي التواصل الاجتماعي إلى "توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات، والتأكد من مصادر قبل تداولها"، مشيرة