طقس العراق.. "موجة قطبية" قبل نهاية الأسبوع الحالي

توقعت العامة للانواء والرصد الزلزالي، تعرض لموجة قطبية شديدة البرودة قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وقالت في تحديثات جوية، "حزام من السحب العالية والمتوسطة تمتد لمسافة تتجاوز 2500 كم تؤثر جنوب والجزيرة تتبع تيار نفاث شبه مداري يجذب رطوبة مدارية من شمال الاحمر".

وأضافت "ترافقها سحب في شمال ووسط البلاد تتبع منخفض جوي متعمق في الطبقات العليا تأثيره محدود على حتى الآن بأمطار خفيفة لمعتدلة في مناطق محدودة من ونينوى مساء يوم الاثنين والثلاثاء"، مشيرة الى أنه "ربما تمتد خفيفة متفرقة في بعض مناطق شمال ووسط البلاد".



ولفتت الى أنه "قبل نهاية الأسبوع الحالي ستتعرض البلاد لموجة قطبية شديدة البرودة تأثيرها الأكبر سيكون في مناطق شمال وغرب البلاد التي ستسجل درجات حرارة صفرية او اقل خلال ساعات صباحات الايام الخميس والجمعة والسبت".