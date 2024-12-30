السوداني يوافق على دراسة تأهيل سد بادوش.. ماذا عن حملة الاعمار في الموصل؟

وقال محافظ عبد القادر الدخيل، إن رئيس الوزراء، وفي سياق دعمه المتواصل لمحافظة نينوى، وافق على قيام وزارة الموارد المائية باختيار شركة استشارية عالمية متخصصة في دراسة وإنشاء السدود من أجل القيام بدراسة لسد بادوش كجزء من خطة تأهيل سد .وأشار إلى انطلاق وتأهيل الجسور المدمرة في عموم الأقضية والنواحي التابعة لمدينة الموصل، إذ تم الشروع بإعمار جسر السفين الذي يربط ناحية القيارة بكل القرى التابعة لها، ومن المؤمل إنجازه خلال الربع من عام 2025، لافتا إلى أن هناك جسورا ما زالت مدمرة دخلت هي الأخرى بحملة الإعمار، لاسيما الموجودة في الأقضية والنواحي.