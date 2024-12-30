النقل تكشف للسومرية تفاصيل جديدة عن الرحلات الجوية بين العراق ولبنان

ويقول اعلام وزارة ميثم الصافي في حديث للسومرية نيوز، ان الرحلات الجوية العراقية المجانية الخاصة بإعادة اللبنانيين الى بلدهم ستستأنف اليوم، الى ان من شهر كانون الثاني القادم موعد بداية الرحلات المجدولة وستكون رحلة كل يوم.يشار إلى أن الخطوط الجوية العراقية قررت في الثامن من الشهر الجاري، تعليق الرحلات الجوية إلى لبنان جراء التطورات الأمنية الحاصلة في سوريا بعد إسقاط نظام بشار الأسد من قبل الجماعات المعارضة له.