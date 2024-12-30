العراق.. إتلاف ما يقارب 4 طن من المواد المخدرة خلال عام 2024

وقال دحام في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "بالتنسيق مع وزارة ودائرة الطب العدلي تم إتلاف ما يقارب (4) طن من المواد المخدرة والتي كانت مخزونة منذ بداية العام الجاري في دائرة الطب العدلي لمحافظة بغداد، فضلا عن محافظتي الاشرف والبصرة".وأضاف أن "العملية شملت أيضا إتلاف أكثر من 3 ملايين قرص مخدر، و654 قنينة من مادة الكودائين، و985 أمبولة من مادة الترامادول، فضلا عن أكثر من 136 اركيلة الكترونية تحتوي على مادة الحشيشة، إضافة إلى 2305 من مواد مخدرة أخرى تستخدم لتعاطي المخدرات".