وفاة طالبة واصابة 7 اخريات بحادث سير في ذي قار (فيديو)

وقال في حديث لـ نيوز، ان "حادث سير مروع أدى الى وفاة طالبة واصابة سبع اخريات بينهن خطرة على طريق بمحافظة ذي قار".وأضاف ان "السرعة العالية هي من تسببت بوقوع الحادث المروع".