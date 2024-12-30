إلغاء رسوم خدمة الويلچير على متن الناقل الوطني

نيوز – محلي

أعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الاثنين، إلغاء رسوم خدمة الويلچير (الكراسي المتحركة) للمسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وجعلها مجانية، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.





يتبع..



وقال السعداوي في بيان ورد لـ نيوز، انه "التزاما بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتكريسا لتحسين الخدمات في المطارات العراقية، وعلى متن الناقل الوطني، نعلن إلغاء رسوم خدمة الكراسي المتحركة (الويلچير) لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، على متن الخطوط الجوية العراقية".

واضاف ان "الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، قامت في وقت سابق من الشهر الجاري بتوفير كراسٍ متحركة في صالات مطار الدولي، لخدمة هذه الشرائح، وتوفير أفضل الخدمات لهم في قطاع الطيران والنقل الجوي العراقي، وبما يضمن سهولة تنقلهم داخل صالات المطار"، الى أن "الخطوط الجوية العراقية، هي الوحيدة التي تنفرد بتقديم خدمات إنسانية للمسافرين، مبينا أنها قامت منذ العام 2023 ولغاية تشرين الثاني من 2024 بتقديم تخفيضات في تذاكر السفر على متن الناقل الوطني، الى 1096 مستفيدا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبنسبة 50 بالمئة و(3676) مستفيدا من الامراض السرطانية بنسبة تخفيض 90 بالمئة و(328) مستفيدا من جرحى القوات الأمنية، وبلغ عدد المستفيدين من المتقاعدين (5450) متقاعدا، وبنسبة تخفيض بلغت 25%‎ ذهاباً وإيابا".