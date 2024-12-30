خبر سار لاهالي بغداد.. جسر جديد يرى النور

نيوز – محلي

افتتح وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، اليوم الاثنين، مجسر براثا في .

وقال ريكاني: في تصريح للوكالة الرسمية تابعته نيوز، إن "مجسر براثا أول مشروع ضمن الحزمة الثانية لمشاريع فك الاختناقات".

وأضاف، "نختتم العام 2024 بعد افتتاح عدد كبير من المشاريع في والمحافظات".