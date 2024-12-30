الثقافة تعلن قرب توزيع منحة الأدباء والصحفيين والفنانين

أعلنت والسياحة والآثار، الاثنين، عن قرب توزيع منحة الأدباء والصحفيين والفنانين.

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وقال وزير الثقافة البدراني في بيان، "ستنطلق المنحة للادباء والصحفيين والفنانين في القريب العاجل"، الى أن الوزارة "بصدد تسلمها من لتوزيعها بين الاتحادات والنقابات".

وسبق أن أكدت مؤخرا، أنه يوجد في موازنتها المبلغ الكافي لصرف المنحة لكن الامر يتعلق بتعزيز المبلغ من .