اعتقال مدير أمن مطار النجف بتهمة "الرشوة"

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، باعتقال مدير أمن مطار بتهمة "الرشوة".

وقال في حديث لـ نيوز، إنه "تم القبض على مدير أمن مطار بتهمة الرشوة".

وأضاف أن "المتهم تم اعتقاله من قبل وهو لا ينتسب الى بل هو موظف ضمن المطار".

الى ذلك، تناقل ناشطون التواصل الاجتماعي مقطع يظهر لحظة اعتقال المتهم.