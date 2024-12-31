طقس العراق خلال الايام الاولى من راس السنة الميلادية

نيوز-محلي

أعلنت هيئة الانواء الجوية، عن توقعات طقس خلال الايام الاولى من راس السنة الميلادية.

وقالت الهيئة، في بيان ورد لـ نيوز، ان "طقس يوم غد الاربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، مع فرصة لتشكل الضباب صباحاً في عدة أماكن من البلاد، يزول تدريجياً، وتنشط الرياح خلال النهار في شرق المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد غبار خفيف، درجات الحرارة ترتفع عموماً، ومدى الرؤية يتراوح بين (6-8) كم، وفي الضباب والغبار بين (1-3) كم".

وأشار إلى، أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً مع بعض القطع من الغيوم، وتنشط الرياح خلال النهار في المنطقة الوسطى، مع درجات حرارة مقاربة لليوم السابق".

ولفت إلى، أن "طقس يوم المقبل سيكون صحواً، مع درجات حرارة مقاربة لليوم السابق".

وذكر، أن "الحالة ليوم السبت المقبل سيكون الطقس صحواً، يتحول إلى غائم جزئي ابتداءً من الأقسام الغربية من البلاد، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في جميع مناطق البلاد".

وذكر البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غد الأربعاء ستكون في السليمانية 12، نينوى 16، دهوك وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وكركوك والديوانية 17، بغداد وصلاح الدين وبابل وديالى والمثنى والبصرة 18، وذي قار 20".