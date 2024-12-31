تحذير هام للعراقيين خلال ليلة اليوم

نيوز – محلي

حذرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، مطلقي العيارات النارية خلال الاحتفال برأس السنة الميلادية باجراءات قانونية.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان ورد لـ نيوز، ان "الأجهزة والدوائر الاختصاصية في الوزارة ستعمل على متابعة كل من يحاول مخالفة الذوق العام وازعاج المواطنين، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مطلقي العيارات النارية خلال الاحتفال برأس السنة الميلادية في والمحافظات".

ودعت الوزارة "الجميع الى الاحتفال بطريقة حضارية بعيدا عن التصرفات التي لا تمثل ثقافة وأخلاق الكريم".