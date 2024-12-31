اطلاق تمويل منحة الصحفيين والفنانين والأدباء

نيوز - محلي

اعلنت وزارة الثقافة، اليوم الثلاثاء، تمويل مبلغ منحة الصحفيين.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العلياوي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته نيوز، أنه "تم تمويل المبلغ الخاص بمنحة الصحفيين والفنانين والأدباء في حساب وزارة الثقافة".

واضاف، انه "من المؤمل إطلاق الصرف خلال الأيام القليلة المقبلة".