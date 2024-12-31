عطلة الخميس في هذه المحافظة

نيوز – محلي

أعلنت محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الخميس المقبل.

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، ان "محافظة تعطل الدوام الخميس المقبل".

وأضافت ان "ذلك جاء تزامناً مع أعياد السنة الميلادية الجديدة".