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عطلة الخميس في هذه المحافظة
محليات
2024-12-31 | 05:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
19,801 مشاهدة
السومرية
نيوز – محلي
أعلنت محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام
الرسمي
الخميس المقبل.
وقالت
إدارة
المحافظة
في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، ان "محافظة
البصرة
تعطل الدوام
الرسمي
الخميس المقبل".
وأضافت ان "ذلك جاء تزامناً مع أعياد السنة الميلادية الجديدة".
>>
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