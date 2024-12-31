بعد البصرة.. ذي قار تعطل الدوام الرسمي يوم الخميس

وقال إعلام في بيان ورد لـ نيوز، إن "مجلس محافظة صوت اليوم على تعطيل الدوام ليوم الخميس المصادف 2025/1/2".وأضاف المجلس، أن "القرار جاء بمناسبة استشهاد قادة النصر".يشار الى ان محافظة قررت تعطيل الدوام يوم الخميس المقبل.