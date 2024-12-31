المحافظات التي عطلت الدوام الخميس المقبل

نيوز – محلي

أعلنت عدد من المحافظات، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام يوم الخميس المقبل.

وقررت محافظة تعطيل الدوام بعد غد الخميس بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية. كما صوت مجلس محافظة على تعطيل الدوام ليوم الخميس المصادف 2025/1/2. وجاء القرار بمناسبة استشهاد قادة النصر. كما قررت محافظة تعطيل الدوام بعد غد الخميس بذكرى استشهاد قادة النصر. واعلن رئيس مجلس محافظة علي اليساري تعطيل الدوام يوم الخميس المقبل بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد قادة النصر.

