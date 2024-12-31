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بينها بغداد.. المحافظات التي عطلت الدوام الخميس المقبل

محليات

2024-12-31 | 12:51
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بينها بغداد.. المحافظات التي عطلت الدوام الخميس المقبل
43,232 مشاهدة

السومرية نيوز – محلي
أعلنت عدد من المحافظات بينها بغداد، تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل.

ووجه محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل بذكرى استشهاد قادة النصر.
 
وقررت محافظة البصرة تعطيل الدوام الرسمي بعد غد الخميس.
 
كما صوت مجلس محافظة ذي قار على تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 2025/1/2.
 
وقررت محافظة واسط تعطيل الدوام الرسمي بعد غد الخميس بذكرى استشهاد قادة النصر.
 
وكذلك قررت محافظة النجف تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل بذكرى استشهاد قادة النصر.

وأعلنت محافظة كركوك أيضا عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل.
 
واعلن رئيس مجلس محافظة كربلاء قاسم علي اليساري تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر.
 
كما قرر محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس في الدوائر والمؤسسات الحكومية.
 
وأعلن محافظ ديالى، عدنان محمد عباس الشمري، عن تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة يوم الخميس المقبل.
 
ووجه محافظ صلاح الدين بدر الفحل، بأن يكون يوم الخميس عطلة رسمية في عموم المحافظة، وذلك بمناسبة وفاة الإمام علي الهادي (عليه السلام) واستشهاد القائد أبو مهدي المهندس.
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