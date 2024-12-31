بينها بغداد.. المحافظات التي عطلت الدوام الخميس المقبل

نيوز – محلي

أعلنت عدد من المحافظات بينها بغداد، تعطيل الدوام يوم الخميس المقبل.

ووجه محافظ عبد المطلب العلوي، بتعطيل الدوام ليوم الخميس المقبل بذكرى استشهاد قادة النصر.

وقررت محافظة تعطيل الدوام بعد غد الخميس.

كما صوت مجلس محافظة ذي قار على تعطيل الدوام ليوم الخميس الموافق 2025/1/2.

وقررت محافظة تعطيل الدوام بعد غد الخميس بذكرى استشهاد قادة النصر.

وكذلك قررت محافظة تعطيل الدوام ليوم الخميس المقبل بذكرى استشهاد قادة النصر.



وأعلنت محافظة أيضا عن تعطيل الدوام ليوم الخميس المقبل.

واعلن رئيس مجلس محافظة كربلاء علي اليساري تعطيل الدوام يوم الخميس المقبل بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر.

كما قرر محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي، تعطيل الدوام ليوم الخميس في الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وأعلن محافظ ديالى، عدنان محمد عباس الشمري، عن تعطيل الدوام في دوائر المحافظة يوم الخميس المقبل.



ووجه محافظ صلاح الدين بدر الفحل، بأن يكون يوم الخميس عطلة رسمية في عموم المحافظة، وذلك بمناسبة وفاة الإمام علي الهادي (عليه السلام) واستشهاد القائد أبو مهدي المهندس.