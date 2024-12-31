توضيح رسمي بشأن اطلاق رواتب الموظفين

نيوز – محلي

أصدرت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن اطلاق رواتب .

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، ان "دائرة المحاسبة في الوزارة استكملت تمويلات رواتب للدوائر والمحافظات كافة لشهر كانون الأول، وحسب جداول الاستحقاق"، مبينة ان "عملية تمويل رواتب لهذا الشهر رافقها مجموعة من الإجراءات الفنية والحسابية، منها تدقيق موازين المراجعة الشهرية تزامناً مع انتهاء السنة المالية وإعداد الحسابات الختامية".

وذكرت ان "هذه الإجراءات ضرورية لضمان شفافية ودقة البيانات المالية"، لافتة الى "اتخاذها إجراءات لتسريع عملية التمويل وضمان استلام لمستحقاتهم كاملة، مع الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والشفافية".

ودعت الوزارة "جميع وسائل الإعلام إلى التحلي بالمسؤولية والتأكد من صحة المعلومات التي يتم تداولها، والاعتماد على المصادر الرسمية في نقل الأخبار".