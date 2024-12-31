مصرف التنمية يعلن افتتاح مبنى الإدارة العامة والفرع الرئيسي الجديد

وقال المصرف في بيان ورد لـ نيوز، إنه "تم افتتاح العامة والفرع الرئيسي الجديد لمصرف التنمية الدولي في - أبو نؤاس".وأضاف البيان، أن جاء ذلك "لتقديم خدماتنا لقطاعي الافراد والشركات".