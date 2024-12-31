مصرف التنمية يوقع شراكة استراتيجية مع "1001"

وذكر المصرف في بيان ورد لـ نيوز، انه "وقع اتفاقية الاستراتيجية مع تطبيق 1001".وأضاف، أن التطبيق "رائد في تقديم المحتوى الاعلامي والفني الهادف والرياضي القانوني للمشاهد العراقي".