ميسان.. وفاة وإصابة 4 أشخاص بانهيار معمل طابوق

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بوفاة وإصابة 4 أشخاص؛ جراء انهيار معمل طابوق في محافظة .



وقال المصدر، لـ نيوز، إن "شخص توفي وأصيب 3 آخرين؛ جراء انهيار معمل طابوق في قضاء بمحافظة ميسان".