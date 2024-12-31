بابا نويل يتجول في البصرة

جاب نويل شوارع وهو يرتدي زيه التقليدي، على إيقاع الأغاني العراقية التراثية والشعبية التي كانت تصدح من مكبرات الصوت في دراجته النارية.

وتزامناً مع أعياد الميلاد، شهد كورنيش البصرة، أجواء احتفالية مميزة، فيما ظهر "بابا نويل" على دراجة نارية وهو يحمل الورد ويوزعه على الأطفال، ويرقص على الأغاني العراقية.