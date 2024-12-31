مكتب السوداني يعلن تطبيق نظام أسيكودا العالمي لأتمتة العمليات الكمركية

وقال المكتب في بيان، "تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني المتعلقة بالإصلاح الإداري والمالي، المدرج ضمن أولويات البرنامج الحكومي، عُقد اليوم اجتماع خاص في رئيس مجلس الوزراء برئاسة مستشار لشؤون الجمارك الحدودية والمنافذ، حيث تم تناول الإجراءات المتعلقة بحوكمة أنظمة المنافذ الحدودية والجمارك".وأضاف البيان، أن "الاجتماع شهد الإعلان عن استكمال البنية التحتية اللازمة لربط جميع المنافذ الحدودية بأحدث التقنيات، وبدء استخدام أنظمة الأتمتة الحديثة لتسهيل دخول البضائع إلى المنافذ الحدودية ومراقبتها بشكل مركزي، كما تم على تطبيق نظام أسيكودا لأتمتة العمليات الجمركية، مُعززًا بخدمات الدفع الالكتروني بدءًا من 1 كانون الثاني 2025".وأشار إلى، أن "هذه الخطوة ستساهم بتحقيق الأتمتة في الوزارات والمؤسسات، بما في ذلك مشروع الحكومة الالكترونية وتوفير الدفع الالكتروني، مما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة وتبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات وتقليل العقبات البيروقراطية، بالإضافة إلى تأسيس الحكم الرشيد ومكافحة الفساد".