محافظة جديدة تقرر تعطيل الدوام الرسمي بعد غد الخميس

وأكد المحافظ في بيان ورد لـ نيوز، أن "هذا القرار يأتي استذكاراً للتضحيات الكبيرة التي قدّمها القادة وإكراماً لدمائهم الزكية التي سالت دفاعاً عن وشعبه".ودعا الشمري أهالي إلى "استلهام القيم الوطنية من هذه الذكرى العظيمة، مؤكداً أن التضحيات التي قُدمت ستبقى خالدة في وجدان العراقيين".