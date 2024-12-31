بدءا من الغد.. منافذ العراق تعمل بنظام الاتمتة الالكترونية

وقال العكيلي في تصريح خاص لـ نيوز، انه "تم اليوم عقد اجتماع لمناقشة موضوع تنفيذ البرنامج الحكومي حيث تتولى العامة للكمارك تنفيذ مفردات البرنامج والمتمثلة بأتمتة وتحديث عمل الكمارك حيث تمت مناقشة عمل الكمارك خلال الفترة الماضية وما تم استكماله لتنفيذ الاتمتة في بعض المنافذ وإنجاز البرنامج الالكتروني ".وأضاف، انه "تمت مناقشة عمل الكمارك المعوقات التي تواجهها المنافذ التي تم تنفيذ البرنامج فيها ".من جهته أوضح اللواء محمد عباس الشمري، رئيس هيئة المنافذ الحدودية، ان "الهيئة العامة للمنافذ الحكومية باشرت في عملية غرفة عمليات الربط الشبكي الالكتروني واعداد الكوادر وتدريبهم على عمل البرنامج واشراكم في دورات تدريبية لعملية التحليل الصوري".وأضاف انه "تم تجهيز غرفة العمليات بأحدث الاجهزة"، مشيرا الى ان "هناك مؤشرات على زيادة الإيرادات والمقبوضات وعدد الشاحنات التي تمر عبر المنافذ الحدودية".اما استشاري فريق الربط الشبكي، احمد عز الدين، فقد أكد "تكامل الأنظمة المعمول بها حاليا مع نظام أسيكودا العالمي لأتمتة العمليات الكمركية".ولفت الى انه "بالإضافة الى تكامل النظام مع أنظمة إقليم كردستان لمرور شاحنات "الترانزيت" بحيث أصبح التسجيل المركزي عبر بوابتين هما "اور" و"اوروك" لمرة واحدة وبالتالي أصبحت السيطرة على مرور البضائع عبر المنافذ تتم بشكل مسيطر عليه عبر نظام الاتمتة الالكترونية".