لبناء خمس سايلوات جديدة.. التجارة تتعاقد مع شركتي بهلر السويسرية وسامكو المصرية

وذكر بيان للوزارة ورد لـ نيوز، انه "وزير التجارة، أثير داود الغريري، وقع عقداً مع شركتي بهلر السويسرية وسامكو المصرية لبناء خمس سايلوات جديدة وحديثة بطاقة خزنية تبلغ 60 ألف طن، موزعة على محافظات كركوك، الأنبار، واسط، النجف، والمثنى".وأكد الغريري خلال مراسم توقيع العقد، أن "الوزارة، وضمن المنهاج الوزاري، حرصت على التعاقد مع شركات رصينة ومتمرسة لإنجاز مشاريع البنية التحتية"، الى ان "هذه الخطوة تأتي لضمان توفير طاقات خزنية كافية لاستيعاب كميات الاكتفاء الذاتي والاستراتيجي من الحنطة، وهو إنجاز تحقق على مدى العامين الماضيين".وأضاف، أن "الوزارة عملت بالتوازي على تهيئة بناكر بسعة مليون طن استعداداً للموسم القادم، إلى جانب توقيع هذا كجزء من الحزمة الأولى، مع خطة مستقبلية لإنشاء 20 سايلو إضافياً".واكد انه "نحن اليوم نفي بالعهد الذي قطعناه بأداء يختلف عن السنوات الماضية، ونعمل على تطوير آليات الإنتاج، الخزن، والتجهيز".من جانبه، اكد مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر الكرعاوي، أن "شركته عملت بدقة خلال الفترة الماضية لإتمام هذا مع الشركات الرصينة لضمان تحقيق هذا الإنجاز".واشاد ممثلو الشركتين بهلر السويسرية وسامكو المصرية، "بدور الوزارة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وأكدوا التزامهم بالحفاظ على الجودة والمواصفات في تنفيذ بناء السايلوات".وتشير تقارير الوزارة إلى أن "موسم تسويق الحنطة لعام 2024 كان الأكبر في تاريخ العراق، حيث تم تسويق 6.302 مليون طن بإجراءات شفافة وبسيطة لدعم الفلاحين"، موضحة أنه "لم يتم إنشاء أي سايلو منذ عام 1980 بهذه السعة، باستثناء سايلو الشطرة وسايلو كربلاء المعدنية بطاقة 30 ألف طن".