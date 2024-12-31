تحرير مخطوفة والقبض على خاطفيها بالديوانية

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ نيوز، انه "رصدت مفارز المختصة بمكافحة الارهاب في محافظة الديوانية معلومات تفيد بقيام متهمين من سكنة باستدراج فتاة من خارجها وخطفها".واضافت، انه "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري فني بالاشتراك مع قيادة شرطة محافظة بابل، حيث تم تحديد مكان تواجد المتهمين، وبعملية نوعية دقيقة تم مداهمة المكان والقاء القبض عليهم وتحرير المخطوفة".واشارت الى انه "تم المخطوفة مع المتهمين الى الجهات التحقيقية المختصة لاستكمال القانونية".