البنك المركزي يقرر إيقاف عمليات السحب والإيداع (وثيقة)

وقرر البنك بحسب وثيقة غلق أبواب المصرف ليوم 2 كانون الثاني 2025 والتوقف عن اجراء المعاملات المصرفية للزبائن.كما قرر البنك ايقاف عمليات السحب والايداع على حسابات التوفير في فروع المصارف للفترة من 30/12/2024 الى 2/1/2025 لغرض انجاز الموازنات السنوية.أدناه نص الوثيقة..