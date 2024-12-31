بالصور من البصرة.. هكذا يستعد الأهالي لاستقبال العام الجديد

شهد البصرة، مساء اليوم الثلاثاء، تجمع المواطنين لاستقبال العام الجديد.

وشهد وسط البصرة، تواجد المواطنين من مختلف الفئات العمرية احتفالا بالعام الجديد. أدناه صور بعدسة ..