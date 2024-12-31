اعتقال منتسب اعتدى على زوجته طعنا في بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إن "مشاجرة بين زوج يعمل منتسبا مع زوجته حيث قام بالاعتداء عليها بالطعن بواسطة قطعة زجاج في بغداد".

وأضاف أن "الاعتداء اسفر عن اصابتها بجروح خطيرة نقلت على اثرها الى قريب"، الى أن "قوة امنية تمكنت من القبض على الزوج وايداعه التوقيف".