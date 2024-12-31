بعدسة السومرية.. العراقيون يستقبلون 2025 باحتفالات مبهرة

استقبل العراقيون العام الجديد 2025 باحتفالات مبهرة تضمنت إطلاق الألعاب النارية.

عدسة السومرية، تجولت في ومحافظات عدة بينها وكركوك وأربيل ورصدت احتفالات المواطنين بقدوم العام الجديد.

أدناه صور من مناطق عدة في ..