مستشفيات ميسان تستقبل 4 إصابات بطلق ناري خلال احتفالات رأس السنة

وأكدت مصادر طبية في ميسان العام أن الإصابات تنوعت بين متوسطة وخطيرة، حيث خضعت الحالات المصابة للعلاج اللازم. وتُعد حالة الإصابة بطلق ناري في الرأس الأكثر خطورة، وهي الآن تحت الرعاية المكثفة من قبل الطبي.وعبّرت دائرة عن قلقها البالغ من تكرار هذه الحوادث في كل عام، محذرة من مخاطر إطلاق العيارات النارية العشوائية التي تهدد أرواح الأبرياء وتعرض السلامة العامة للخطر.وأهابت دائرة صحة ميسان بالمواطنين تجنب هذه الممارسات الخطيرة التي تخلف عواقب وخيمة، داعية السلطات المعنية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمنع استخدام السلاح في الاحتفالات، وتعزيز التوعية المجتمعية حول مخاطر هذه الظاهرة السلبية.