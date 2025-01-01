بابل تنضم الى المحافظات المعطلة يوم غد الخميس

وقال إعلام في بيان ورد لـ نيوز، إن "مجلس محافظة قرر تعطيل الدوام ليوم غد الخميس في الدوائر والمؤسسات التابعة للمحافظة باستثناء الدوائر الخدمية والأمنية".وأضاف المجلس، أن "العطلة تأتي بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد قادة النصر".