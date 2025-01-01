معتصمو قضاء الصادق بالبصرة يحددون مهلة أخيرة: نفذوا مطالبنا والا

وقال مراسل السومرية، إن المئات من المتظاهرين تجمهروا أمام بوابة حقل غرب القرنة 1؛ للمطالبة بالخدمات المعدومة في وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة.وبحسب مراسلنا، منح المتظاهرون، الحكومة المحلية في مهلة حتى يوم الاثنين المقبل من أجل تنفيذ المطالب قبل أن يتخذوا خطوات تصعيدية.وقبل نحو 3 أسابيع، قائممقام قضاء في محافظة البصرة، بتشغيل الأيدي العاملة من أهالي في حقول النفط. وقال عبد الأمير، "اليوم حضرنا للوقوف مع المهندسين المطالبين بالتشغيل أمام بوابة حقل غرب القرنة 1".وأضاف، "قضاء يقع ضمن حدوده الإدارية حقل غرب القرنة 1 والذي يُعد من الحقول في المنطقة بطاقة إنتاجية أكثر من 600 ألف برميل نفط يوميا إلا أن الحقل لم يشفع لأهالي وبالتالي عاجزا عن التعامل وتلبية مطالب الشباب".ولفت، "لدينا مختلف التخصصات وهناك أكثر من 250 مهندسا عاطلا عن العمل في بينما هنالك الآلاف من العمالة الأجنبية داخل الحقل ومن مختلف الجنسيات". مضيفا، "ابن يبقى مهمشاً رغم الموافقات والوعود من قبل الجهات الرسمية".وكشف عبد الأمير، أنه "تم استحصال موافقة مدير شركة نفط في وقت سابق بتشغيل نحو 900 شخص إلا أن مديري الهيئات في نفط لم يتعاملوا مع هذا الملف بشكل واقعي وجدّي". مشددا، "أُكرر المطالب بتشغيل الأيدي العاملة من أهالي القضاء".وتابع، "لدينا مكتب تشغيل فرعي بصلاحيات كاملة لكن لم يتم التعامل معه بشكل رسمي رغم التوجيهات من قبل حكومة وشركة النفط ولا نعرف السبب". كاشفا أن "أعداد العاطلين عن العمل في تُقدر بأكثر من 2000 عاطل عن العمل وبمختلف الاختصاصات واليوم الشباب يتظاهرون بشكل سلمي من أجل حقوقهم المشروعة".