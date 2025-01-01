بحوزتهم الأموال.. القبض على متهمين بسرقة منزل مواطن بالديوانية

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، أنه "بناءً على توجيهات شرطة محافظة الديوانية اللواء نجاح سلطان، بملاحقة العصابات الإجرامية، تمكنت قوة من مركز شرطة سومر من إلقاء القبض على متهمين اثنين من سكنة محافظة بابل يستقلون دراجة نارية وجد بحوزتهم أثناء تفتيشهم مبلغ مالي من فئة الدينار والدولار الاميركي، اعترفوا أثناء التحقيق قيامهم بسرقته من منزل أحد المواطنين".وأشارت الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل إحالتهم إلى لينالوا جزاءهم العادل".