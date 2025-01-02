افتتاح مدينة المصافي السكنية في قضاء بيجي

وقال السوداني خلال الافتتاح، في كلمة نقلها مكتبه الإعلامي إن "هذه السكنية تعود للحياة بكامل الخدمات والبنى التحتية، لتنهي مشكلة نزوح الموظفين من العاملين في المصافي، الذين عادوا إلى مناطق سكناهم، وهي دليل على استقرار المنطقة واستتباب فيها، والنهاية التامة لتهديدات الإرهاب".وبحسب البيان، جرت عملية الإعمار بتوجيهات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، واشتملت على إعادة تأهيل جميع المرفقات المدنية، بما فيها المدارس ورياض الأطفال، من أجل توفير جميع متطلبات ساكني المجمع.