بداخله جلود وعظام حيوانات ورأس حصان.. مداهمة منزل لبيع لحوم الحمير بالديوانية

وقال لـ نيوز، أن "مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في داهمت دار متروكة في منطقة العروبة بمنطقة التجاوز خلف المستشفى العام كان يستخدمها أشخاص كمجزرة للخيل والحمير".وأضاف، أنه "تم العثور في داخل على بقايا حيوانات (جلود وعظام وراس حصان ولشة كاملة لحصان".الى ان "الأشخاص الذين كانوا يستخدمون هذا المنزل كانوا يعملون ببيع لحم الحمير والحصن على المطاعم"، مبيناً ان "القوات الأمنية تتحقق عن تفاصيل الحادث".