تسمية مدير جديد للأمن الوطني في البصرة

أفاد مصدر محلي في البصرة، مساء الخميس، بتسمية مدير جديد للأمن الوطني في .

وقال في حديث لـ نيوز، إنه "تم تسمية جبار الساعدي رئيس اللجنة في مجلس السابق مديرا لجهاز الوطني في البصرة".

وأضاف أن "الساعدي جاء خلفا لوسام العبادي".