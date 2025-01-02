اعتقال ثلاثة أشخاص أجانب شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، باعتقال ثلاثة أشخاص أجانب في الكاظمية شمالي .

وقال في حديث لـ نيوز، إنه "تم القاء القبض على (3) أشخاص يحملون الجنسية الأفغانية ضمن قاطع المسؤولية منطقة الكاظمية تحديدا سيطرة الائمة".

وأضاف أنه "تم ضبط بحوزتهم حبوب تستخدم لاغراض الهلوسة والصرع ومبلغ أكثر من خمسة ملايين دينار".