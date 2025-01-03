قرار حكومي يهدد الكثير من العمال الاجانب في العراق

نيوز – محلي

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن وجود مختصة لمحاسبة المخالفين لشروط العمالة الأجنبية.

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي للوكالة الرسمية تابعته نيوز، إن "قسم الأجانب التابع لدائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، يقوم بمنح إجازة عمل للعامل الماهر في القطاع الخاص بالإضافة إلى شرط امتلاكه شهادة خبر مصدقة من قبل العراقية، وكذلك تطبيق نسبه 50٪؜ أي ما يقابل تشغيل عمال عراقيين بنفس عدد العمال الأجانب".

وأضاف العقابي، أن "هناك لجاناً مختصة من قبل وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة، تقوم بعد انتهاء تصحيح الموقف للعامل الأجنبي بإحالة المخالفين من أصحاب العمل إلى المحاكم المختصة، وكذلك تسفير العامل الأجنبي الذي لا يمتلك إجازة عمل أو إقامة".