بالصور.. خطى الاقدام إلى سامراء

نيوز – محلي

تواصل قوافل الزائرين زحفها سيراً على الأقدام نحو سامراء المقدسة لإحياء شهادة الإمام علي الهادي (عليه السلام).

وأعلنت الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين، عن خطتها الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة استشهاد الإمام علي الهادي (عليه السلام)، مؤكدةً غلق جميع منافذ المحافظة، وخاصة المنافذ الزراعية، لضمان سلامة الزوار.

فيما يستعد أهالي قضاءي بلد والدجيل استقبال الزوار في بيوتهم، وهو عرف اجتماعي لدى العشائر في هذه المناطق، حيث ان الأبواب ستكون مفتوحة أمام الزوار القادمين من مختلف المحافظات، مثل البصرة، ميسان، بابل، كركوك، نينوى، وديالى، وسيتم استقبالهم بكل حفاوة وكرم.

وتم تكثيف الاستعدادات الأمنية من خلال عقد اجتماع أمني في قاطع عمليات سامراء، بحضور جميع الأجهزة الأمنية بما في ذلك الاستخبارات، المخابرات، الوطني، الحشد الشعبي، الحشد العشائري، والقوات الأمنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى قادة من والحشد الشعبي، حيث وضعت خطة أمنية محكمة لحماية الزائرين.