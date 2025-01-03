"اضربوا بيد من حديد".. خطيب الصدريين يطالب بمنع شرب الخمر وتشريع قانون لمحاربة تجارته

وقال الدنيناوي خلال خطبة اليوم الجمعة، "الشكر الجزيل لعمال النظافة على ما يبذلونه من جهد جهيد ليبدو جميلا، منتقدًا رمي القاذورات ولو بالمقدار القليل في الشوارع والأماكن العامة وقرب المراقد المقدسة"، مضيفاً: "من المعيب أن نسمي العامل بالزبال لأنه عندما يرفع الأزبال لا نقول زبلها بل نظفها إذن فهو صاحب النظافة، داعيًا إلى مراعاة رواتبهم وجعل عملهم في متأخر الليل حفظًا لماء وجوههم".وطالب الدنيناوي "بمنع شرب الخمر وتشريع قانون لمحاربة الإتجار به وشربه جهارًا، مخاطبًا شاربيها بقول: اتقوا الله قبل فوات الأوان ومصير الأبدان إلى الهوان حيث حشرجة وحسرة القبر".وأوضح خطيب الكوفة، أن "المخدرات محرمة بجميع أنواعها من شراب وحبوب وكبسولات وعن طريق الاستنشاق إلا ما أمر به الطبيب، مشيرًا إلى أن على البائع ضمان كل ما يحصل للمتعاطي من ضرر".وشدد على "الضرب بيد من حديد على تجارها ومتعاطيها وزيادة مراكز التأهيل، منبهًا إلى أن تجار يسرقون أرواح الشباب ولا يحكمون لأنهم أما من رجالات الحكومة أو لغيرها من العناوين".ولفت أنظار أرباب العوائل إلى "ضرورة محاسبة أبنائهم ذكورًا وإناثًا ومراقبة ومتابعة أجهزة هواتفهم ومنعهم من المواقع المخلة بالأخلاق، محذرًا من وقوع الفأس بالرأس بسبب بعض أصدقاء السوء".