العراق ينفي بدء سريان عقد الغاز مع تركمانستان

وذكر لوزير الكهرباء، أن "وزارة الكهرباء، تنفي نفياً قاطعاً ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من مزاعم وادعاءات مغلوطة حول اتفاقية مع تركمانستان"، مشيرة الى أن "العقد مع تركمانستان لم يدخل حيز التنفيذ بعد، حيث لا تزال المفاوضات جارية بشأن تحديد الوسيطة التي ستضمن وصول التركمانستاني إلى من دون انقطاع، وعليه، فإن الادعاءات حول دفع مبالغ يومية لتركمانستان عارية عن تماما".وأكدت الوزارة بحسب البيان، أنه "لم يتم إطلاق أي كميات من التركمانستاني إلى العراق، ولم تُدفع أي مبالغ مالية حتى الآن، مما يدحض تماماً الادعاءات التي تحدثت عن دفع مليوني دولار يومياً، في محاولة لتضليل الرأي العام المحلي والدولي".وبينت أن " مسألة انقطاع الحالي عن العراق، تتعلق بالغاز الإيراني الذي تم التعاقد عليه سابقاً في اتفاقية منفصلة، وليس التركمانستاني"، مردفة ان "الوزارة تتّبع سياسة حكيمة في إدارة هذا الملف، تقوم على تنويع مصادر الوقود لضمان أمن الطاقة الوطني واستقلاله، والحفاظ على المال العام ومنع هدره".وأشارت الى أنها "تحتفظ بالحق القانوني في مقاضاة وسائل الإعلام التي تتعمد نشر معلومات مغلوطة تهدف إلى التشويش على خطوات الحكومة العراقية الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل محطاتنا الكهربائية، وعدم الاعتماد على مصدر واحد"، مهيبة بوسائل الإعلام "تحري الدقة في نقل المعلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أي أخبار قد تضر بالمصلحة العامة".