بعد نشر فيديو للنزلاء.. إعفاء مدير سجن التاجي وتشكيل لجنة تحقيقية

وذكر بيان للوزارة ورد لـ نيوز، انه "بعد تسريب مقطع في التواصل الاجتماعي يظهر فيه عدد من النزلاء يهددون امن وجه وزير العدل خالد شواني بتشكيل تحقيقية وبعد توجه اللجنة الى القسم السجني تم ضبط الهاتف النقال وفتح تحقيق في كيفية دخول الهاتف الى القاعة السجنية، كما تم احالة النزلاء الى الجهات التحقيقية".ووجه الوزير بحب البيان، "بإعفاء مدير سجن التاجي المركزي بسبب تقصيره في اداء مهامه، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المقصرين بإدخال الهاتف الى السجني، وتحريك شكوى جزائية ضد النزلاء بتهمة تهديد امن لمحاسبتهم وفق القوانين النافذة، بالإضافة إلى التأكيد على تطبيق العقوبات المناسبة بحق كل من يثبت تورطه في هذه المخالفات".وأكد الوزير، وفقاً للبيان، أن "وزارة العدل عازمة على تعزيز الرقابة في المؤسسات الإصلاحية ومنع أي خرق أمني أو إداري يمس بنظام السجون"، مشيراً إلى أن "الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير يهدد سلامة النظام الإصلاحي أو يخل بالتزامات الوزارة تجاه العدالة والمجتمع".