سقط من الطابق الثامن.. مصرع عامل اجنبي الجنسية وسط بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، انه "لقي عامل بناء باكستاني الجنسية مصرعه نتيجة سقوطه من عمارة قيد الإنشاء الطابق الثامن باتجاه الارض ضمن ابو نواس وسط بغداد".وأضاف: "تم نقله الى الطب العدلي اجراء اصولي".