انجماد وموجة امطار.. تفاصيل طقس العراق

نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، تسجيل درجات حرارة منخفضة بعضها تصل الى الانجماد مع موجة امطار تجتاح أجواء البلاد.

وقال في بيان ورد لـ نيوز، ان "يوم غد الاحد سيكون الطقس غائمًا جزئيًا وأحيانًا غائمًا مع زخات مطر متفرقة في المنطقة الشمالية والأقسام الغربية ليلاً، وستكون درجات الحرارة مقاربة في المنطقة الشمالية وترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية".

وأضاف، أن "طقس يوم الإثنين سيكون غائمًا مع أمطار خفيفة في أغلب مناطق وسط وجنوب البلاد، وتكون رعدية أحيانًا، وتنشط الرياح مسببة تصاعد الغبار في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة في الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".

وذكر أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائمًا بشكل عام مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانًا، خاصة في المنطقة الجنوبية والأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية بينما تنخفض عدة درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية".

ولفت إلى، أن "طقس يوم الأربعاء المقبل سيكون غائمًا جزئيًا إلى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية، وغائمًا في المنطقة الجنوبية مع أمطار خفيفة صباحًا، ثم يتحول الطقس إلى غائم جزئي في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى".

وبين ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غد الأحد ستكون في السليمانية 13، أربيل 15، نينوى 16، الأنبار وصلاح الدين 17، كركوك وديالى 18، بغداد وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وبابل وواسط 20، والبصرة 22"، موضحا ان "درجات الحرارة الصغرى ليوم غد ستسجل في ميسان 7 مئوية وفي ذي قار والنجف والديوانية وكربلاء وصلاح الدين 6 مئوية وفي بغداد 2 مئوية اما في السليمانية -2 مئوية واربيل صفر مئوية وفي دهوك ونينوى 3 مئوية".