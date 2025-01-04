تنويه للعراقيين.. ماذا سيحصل في سماء بغداد؟

نيوز – محلي

نوهت خلية الاعلام الأمني، اليوم السبت، ان ‏طيران القوة العراقية وطيران سيقوم بتقديم عروض على شكل تشكيلات استعدادا للإحتفال بيوم السادس من كانون الثاني عيد تأسيس .

وقال رئيس الخلية اللواء تحسين الخفاجي في بيان ورد لـ نيوز، ان "طيران القوة العراقية وطيران سيقومان بتقديم عروض على شكل تشكيلات استعدادا للإحتفال بيوم السادس من كانون الثاني عيد تأسيس العراقي". وأضاف ان "العروض ستكون فوق معسكر التاجي".

