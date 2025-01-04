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العدل تعلن إطلاق سراح 712 نزيلاً خلال الشهر الماضي
محليات
2025-01-04 | 04:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
202 مشاهدة
السومرية
نيوز – محليات
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، عن الموقف
الشهري
لدائرة الاصلاح العراقية بعدد المطلق سراحهم من الاقسام الاصلاحية خلال شهر كانون
الأول
الماضي لعام 2024.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، إن "العدد الكلي للمفرج عنهم خلال الشهر الماضي بلغ ( ٧١٢) نزيلاً في
بغداد
والمحافظات، ومن بينهم (٧٠٤) المطلق سراحهم بالأفراح او بقرار تمييزي او انتهاء المحكومية".
واضافت الوزارة، أن "الدائرة تتابع بشكل مستمر آلية إطلاق السراح بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية، حرصا منها على إتمام عملها بالشكل الأمثل".
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