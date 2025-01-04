العدل تعلن إطلاق سراح 712 نزيلاً خلال الشهر الماضي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إن "العدد الكلي للمفرج عنهم خلال الشهر الماضي بلغ ( ٧١٢) نزيلاً في والمحافظات، ومن بينهم (٧٠٤) المطلق سراحهم بالأفراح او بقرار تمييزي او انتهاء المحكومية".واضافت الوزارة، أن "الدائرة تتابع بشكل مستمر آلية ‏إطلاق السراح بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية، حرصا ‏منها على إتمام عملها بالشكل الأمثل".