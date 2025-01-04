جهاز مكافحة الإرهاب: نتعرض الى هجمة اعلامية مفتعلة تشكك بوطنية قادتنا وابطالنا

نيوز – محلي

اعلن جهاز مكافحة الإرهاب، عن تعرضه الى هجمة اعلامية مفتعلة تشكك بوطنية قادته وابطاله.

وقال الجهاز في بيان ورد لـ نيوز، انه "يتعرض الى هجمة اعلامية مفتعلة تشكك بوطنية قادته وابطاله في بعض القنوات، يراد منها تشويه سمعة ابطال معارك والتأثير على حجم المنجزات الكبيرة التي حققها الجهاز خلال هذه السنة من عمليات نوعية استهدفت قيادات تنظيم الإرهابي".

وأضاف ان "الجهاز يعمل وفق عقيدة وطنية بعيداً عن المحاصصة والطائفية في اختياره للافراد الذين ينضوون في صفوفه وفق معاير تتناسب مع مهام الجهاز "، موضحا "اننا نمتثل الى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة في اي مهمة تسند اليه ".

ودعا الجهاز "المواطنين ان لا ينساقوا الى مثل هذه الاجندات حتى لايتعكر عليهم الاحتفالات بفرحة النصر الذي تحقق بسواعد الابطال".

واكد "نحتفظ بحق الرد القانوني"، داعيا "القنوات الفضائية الى تغليب المصلحة الوطنية وان يتمسكوا بالاعلام المهني الذي يهدف الى رفعة اسم العراق عالياً".